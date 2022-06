La police recherche des témoins d'une tentative d'enlèvement d'une ado en janvier

(Belga) La police a lancé un avis de recherche samedi à propos d'une tentative d'enlèvement d'une jeune fille de 14 ans à Westende, en janvier. Les enquêteurs recherchent cinq garçons ayant aidé la victime, mais disposent également d'un portrait-robot d'un éventuel suspect.

L'adolescente se trouvait à l'arrêt de tram Sint-Laureins à Westende, le mercredi 26 janvier dernier vers 19 heures, lorsque le chauffeur d'une camionnette blanche garée sur un parking non loin est sorti de son véhicule et s'est approché d'elle. En néerlandais avec un accent anglais, il lui aurait proposé de la ramener chez elle. L'adolescente a décliné et a alors été saisie par le bras par le suspect. Cinq jeunes sont alors intervenus pour aider la victime. Ils l'ont libérée de l'emprise du suspect et ont renvoyé celui-ci vers son véhicule. La jeune fille a finalement pu rentrer en tram chez elle. La section brugeoise du parquet de Flandre occidentale et la zone de police de Middelkerke recherchent les cinq jeunes qui sont venus en aide à la victime. La victime se souvient que l'un des jeunes portait une casquette blanche et un gilet noir, mais qu'ils étaient par ailleurs vêtus de manière discrète. Les enquêteurs ont désormais aussi un éventuel suspect en ligne de mire. Un témoin a vu une camionnette semblable à celle décrite dans le secteur à plusieurs reprises ce soir-là. Le conducteur serait âgé de 40 à 50 ans et mesurerait entre 1m70 et 1m75. Un portrait-robot du suspect a également été diffusé samedi. La victime a décrit l'agresseur comme un homme d'environ 40 ans. Toute information sur cette affaire peut être communiquée via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou au numéro gratuit 0800/30 300.