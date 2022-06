Afrique du Sud: les cadavres d'au moins 17 jeunes découverts dans un bar

Les cadavres d'au moins 17 jeunes, morts sans blessure apparente, ont été découverts dans un bar de nuit d'un township d'East London, en Afrique du Sud, a annoncé dimanche la police locale.



"Nous avons une information concernant dix-sept jeunes qui ont été retrouvés morts dans un bar de nuit de Scenery Park, à East London. Nous continuons d'enquêter sur les circonstances de ces décès", a affirmé à l'AFP le chef de la police provinciale, le général Thembinkosi Kinana.



Les victimes sont âgées de 18 à 20 ans, a-t-il ajouté, et selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, les cadavres sont allongés sur le sol et aucun ne présente de blessure apparente.



Les télévisions locales diffusaient en boucle des images de la foule des familles et des badauds rassemblés aux alentours de ce night club d'East London, une ville d'un million d'habitants située sur l'océan Indien, à quelque 700 km au sud de Joahnnesburg.