Encore quelques averses passagères avant le retour d'un temps plus sec lundi après-midi

Il fera assez nuageux dimanche après­-midi, avec des périodes de pluie dans l'est. Les maxima iront de 18 à 23 degrés. Ce soir et cette nuit, l'Institut royal météorologique prévoit toujours beaucoup de nuages avec des périodes de pluie dans l'est, et un ciel plus changeant avec le risque d'une averse isolée ailleurs. Les minima oscilleront entre 10 et 15 degrés.

Lundi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses locales. Dans l'extrême est, il fera généralement couvert avec encore un peu de pluie. Dans le courant de l'après­ midi et en soirée, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies de plus en plus larges. Les maxima oscilleront entre 17 et 23 degrés. Le vent faible de sud­-ouest deviendra modéré. Au littoral, on retrouvera un vent modéré à parfois assez fort de secteur ouest. La nuit de lundi à mardi, il fera sec avec un ciel peu nuageux à serein. Les minima varieront entre 6 degrés dans certaines vallées ardennaises et 12 degrés à la mer. Le vent sera faible et à la côte parfois encore modéré. Mardi, le temps sera sec et même ensoleillé les premières heures. En cours de journée, on retrouvera plutôt une alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Les maxima de saison varieront entre 19 et 24 degrés. Mercredi, temps toujours sec avec du soleil. Il fera de plus en plus chaud, avec jusqu'à 27 degrés, avant le retour de la pluie et des averses jeudi, avec un risque d'orages, ramenant de l'air plus frais par l'ouest.