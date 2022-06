 Promo 2022: il photographie des lycéens ukrainiens diplômés au coeur de leur ville en ruine (vidéo)

Des centaines de villages ukrainiens ont été bombardés par des frappes russes. Stanislav Senyk, photographe ukrainien, a immortalisé la réalité de lycéens âgés de 17 à 18 ans. Il a réalisé un album photos de la promotion 2022 au cœur des ruines de Tchernihiv. La ville a subi de multiples bombardements tuant de nombreux civils.

"Je voulais raconter cette histoire, celle d'écoliers qui sont des diplômés et témoins de la guerre. À cause d'elle, tout s'est fissuré... Leur bal de promo et tout ça", raconte le photographe.





"Je trouvais important de capturer cette mémoire. Et dans 10 à 15 ans, quand ils auront leur propre enfant, ils pourront montrer ces photos."

Le photographe s'est déplacé au milieu des gravas à la rencontre de ceux qui vivent une fin d’adolescence brutale. "Nous avons tous beaucoup aimé cette expérience. C'était dur émotionnellement. Cela n'avait rien de réjouissant d'être au milieu des ruines. C'était difficile. Mais nous voulions montrer la réalité dans laquelle nous vivons", explique Olga, 17 ans.





Stanislav a réalisé à quel point, cette jeunesse, qui a vécu le pire, a changé, a mûri. "J’ai vu des adolescents qui n’étaient pas impressionnés par ce qui les entourait. Comme s’ils avaient déjà vécu et que désormais, ils étaient devenus plus forts."

L’artiste compte organiser une exposition et une vente aux enchères. L’argent récolté servira à financer les forces armées ukrainiennes.