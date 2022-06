 Test Google TV: un petit boitier qui rendra n'importe quelle télévision connectée, rapide et intelligente...

Inventeur du Chromecast qui permet à des milliards de propriétaire d'un smartphone Android de diffuser son contenu sur une télévision, Google fait un pas plus loin avec Google TV, qui a désormais sa propre interface et sa propre télécommande. Tandis que le prix reste raisonnable: 69€. Mais qu'y a-t-il de nouveau, finalement ?

Aujourd'hui, on parle du Google TV, ce petit boîtier à insérer dans une entrée HDMI d'une télévision afin de la rendre nettement plus intelligente qu'elle ne l'est probablement. Son prix est très raisonnable: 69€ avec télécommande. Déjà disponible ailleurs dans le monde, il l'est désormais également en Belgique. Mais d'abord, un peu de contexte, c'est important.

Les interfaces des TV, toute une histoire…

Depuis quelques années, l’interface de nos grandes télévisions, celles qui trônent dans le salon ou la chambre, joue un rôle de plus en plus important dans l’expérience du consommateur. En effet, cet écran XXL (les tailles les plus vendues sont de 55’’ désormais, voir plus grandes) affiche davantage de contenus que les chaînes de télévision traditionnelles. On veut pouvoir y diffuser les contenus stockés sur le smartphone, ou se servir du smartphone en tant que télécommande pour y "chromecaster" des applications vidéos ou photos.

Pour y parvenir, vous l'avez remarqué, les fabricants ont des approches différentes: soit ils développent (à grands frais…) leur propre système d'exploitation, pour y imposer certains contenus ou certaines options. C'est ce que fait le N.1 Samsung qui compte sur ses smartphones, tablettes et ordinateurs pour compléter l'écosystème logiciel propriétaire. LG, HiSense et Panasonic font la même chose, mais leur présence est moins affirmée chez nous. Ce ne sont pas de mauvaises options, ça fonctionne bien, mais l'interface est assez figée et peu évolutive. Une TV Samsung de 2016 aura droit à quelques mises à jour invisibles assurant son bon fonctionnement, mais ne comptez pas profiter de la dernière version de l'interface maison au fil des ans.

Raison pour laquelle tous les autres grands fabricants connus en Belgique optent pour une interface basée sur Android. Plus besoin de construire un magasin d'applications et de convaincre les développeurs d'y être présent : c'est du Google, c'est de l'Android, c'est "universel". Sony, Philips, TCL, Xiaomi (et bien d'autres moins connus) ont fait ce choix. Plus raisonnable, il ne garantit pas pour autant une interface plus évolutive, car les constructeurs, comme pour les smartphones, ajoutent une surcouche logicielle à Android TV (et ils devraient prendre la peine de la mettre à jour sur tous les modèles, ce qui est rarement le cas). Ce que vous ne perdez jamais, cependant: la capacité de "chromecaster" facilement le contenu vidéo d'une application de votre smartphone Android.





Le Google TV est relié à ma barre de son, mais il pourrait l'être directement à une télévision

Google TV, c’est quoi ?

Je viens de parler de "chromecaster", un verbe rentré dans le langage (presque) courant, et qui vient de Chromecast. Il s'agit de ces petits appareils commercialisés par Google depuis plusieurs années, à brancher directement dans une entrée HDMI d'un téléviseur, et qui permettent donc d'y diffuser les contenus en provenance (et à partir) d'un smartphone ou d'une tablette.

Google TV est un cousin du Chromecast. C'est donc également un petit boîtier à brancher à une prise HDMI. Mais il a gagné en indépendance: il a sa propre interface, son propre système d'exploitation, sa propre télécommande et se rapproche de ce que propose Apple avec ses Apple TV.

Quels avantages ?

Le premier avantage, c'est que c'est l'une des meilleurs "box Android" du marché. De nombreuses marques (dont Xiaomi, Nokia et Nvidia) proposent effectivement des petits boîtiers avec télécommande pour remplacer l'interface d'une télévision un peu vieille, un peu lente ou dotée de trop peu d'applications. Mais Google a l'avantage du terrain: c'est lui qui développe le système d'exploitation Android TV utilisé librement et customisé par les fabricants de box. Son boitier Google TV a donc l'interface qui bénéficie des dernières nouveautés logicielles, et qui s'intègre à merveille dans votre "maison Google" (ça concerne ceux qui utilisent Google Assistant à la maison, et/ou qui sont équipés du Nest Hub, Nest Audio ; et par corollaire ceux qui y ont relié tous leurs objets connectés). Comme sur le Nest Hub, Google TV vous propose d'afficher vos photos de Google Photo lors du passage en veille.





Si Google TV est meilleur, c'est aussi parce qu'il est très rapide. L'interface est fluide, se connecte en 2 secondes à vos services vidéo préférés ; elle vous propose intelligemment des contenus à poursuivre ou à découvrir. Vous trouverez votre bonheur sur le store, avec par exemple l'application RTL Play qui permet de revoir tous les contenus de RTL ou de regarder les chaînes en direct. Mais aussi Spotify et bien entendu Netflix, Disney+, etc, etc…

Autre avantage: la télécommande. Ça parait bête, mais la plupart des télévisions, box TV des opérateurs ou box Android, ont des télécommandes assez basiques. Celle du Google TV est petite, facile à prendre, pratique avec sa grosse roue de contrôle au-dessus et son volume sur le côté (comme un smartphone). Elle est équipée d'un micro pour lancer Google Assistant - et lui demander de diffuser une série ou d'éteindre vos ampoules connectées, par exemple. Surtout, à l'aide de l'interface lors de la configuration initiale, la télécommande peut contrôler (ON/OFF) une télévision d'une certaine marque, et une barre de son (VOL + ou -) d'une autre marque. Mon installation composée de Sony et de Samsung s'allume et s'éteint parfaitement à chaque appui sur le bouton de la télécommande.

Le Google TV se configure aisément avec un smartphone et l'application Google Home. Il se connecte en Wi-Fi (norme 5 et non 6, hélas) mais en option, il existe un chargeur intégrant un port réseau, idéal si votre TV est à côté de votre box internet (un câble, c'est toujours mieux que le Wi-Fi). Un simple chargeur est livré avec le Google TV, qui a donc besoin d'une alimentation externe (celle via USB d'une télévision ne sera pas suffisante). Sachez qu'il est compatible 4K, Dolby Vision (et Digital, Atmos) , HDR+. Les pros déploreront l'absence de décodage audio DTS, mais ils ne sont sans doute pas nombreux à lire cette page…

Conclusion

Votre TV est vieillissante et son interface pas très rapide ? Vous n'avez pas envie d'un boîtier noir encombrant votre meuble ? Vous utilisez principalement les applications de vidéo à la demande (Netflix, Disney+, RTL Play, etc) ? Alors vous pouvez ranger toutes vos télécommandes et débourser 69€, un prix raisonnable pour l'une des meilleurs "box Android TV", qui se cachera derrière l'écran. Son interface est un modèle de fluidité, elle sera continuellement mise à jour et s'intègre à merveille dans les maisons un peu connectées. Petit plus: une télécommande aussi ergonomique qu'intelligente, notamment capable de lancer Google Assistant…