Turquie: la police arrête des dizaines de personnes lors de la gay pride

La police turque a procédé dimanche lors de la Marche des Fiertés, à Istanbul, à des dizaines d'arrestations dont celle d'un photographe de l'AFP, a constaté une équipe de l'Agence France-Presse.

Avant même le début du rassemblement, la police anti-émeutes a effectué une descente musclée dans plusieurs bars du quartier de Cihangir, autour de Taksim, et a arrêté "au hasard" les personnes qui s'y trouvaient, dont des journalistes, selon l'AFP. Bülent Kilic, photographe expérimenté et primé de l'Agence, habitué aux zones de conflit, a été menotté dans le dos, le tee-shirt arraché et embarqué avec d'autres dans un fourgon de police. Il avait déjà été arrêté l'an passé dans les mêmes circonstances.

La Marche des Fiertés a été officiellement interdite par le gouverneur de la ville mais des centaines de manifestants brandissant des drapeaux arc-en-ciel, ont commencé de se rassembler dans les rues adjacentes à la célèbre place Taksim, entièrement fermée au public.

Après un spectaculaire défilé en 2014 de plus de 100.000 personnes à Istanbul, les autorités turques l'ont interdite année après année, officiellement pour des raisons de sécurité.