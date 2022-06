Nouvelles taxes de circulation en Wallonie dès 2023: voici les montants pour une petite Citroen et une moyenne Volvo

Il va y avoir, à partir de septembre 2023, un changement conséquent dans la manière de calculer les taxes de circulation et de mise en circulation des véhicules en Wallonie. Philippe Henry, ministre wallon de la Mobilité, l'a détaillé en exclusivité sur Bel RTL : un accord sur une réforme a été finalisé ce week-end par le gouvernement régional. Pour résumer: les grosses voitures paieront plus, les petites paieront moins. Et il y aura des avantages à posséder une voiture électrique ou hybride. Remarque importante: cela concernera les nouvelles immatriculations, ce n'est pas rétroactif. Cependant, si vous achetez une "grosse" voiture essence aujourd'hui, sa valeur de revente en Belgique à partir de 2023 risque de chuter...

Concrètement, ça donne quoi ?

Si l'on prend les 2 voitures les plus vendues en Belgique ces dernières années, la Volvo XC40 (un SUV de taille moyenne) et la Citroën C3 (une citadine moyenne), quels changements constaterons-nous?

Voici les chiffres pour les propriétaires d'une Volvo XC40 :

Pour un modèle essence, la taxe de mise en circulation (TMC) passera de 2.587 à 3.190 euros. La taxe de circulation (TC) évoluera de 446 euros à 1.418 euros pour l'essence (197 CV).

Pour un modèle diesel (150 CV), la taxe de mise en circulation passera de 867 euros à 1.009 euros et la taxe de circulation de 248 euros à 490 euros.

A l'opposé, voici les chiffres pour les propriétaires d'une Citroën C3:

Pour un modèle essence, la TMC passe de 123 euros à 89 euros et la TC de 154 euros à 99 euros.

Pour un modèle diesel, la TMC de 61,5 euros à 50 euros et la TC de 106 euros à 79 euros.

