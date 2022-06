Nouvelle mobilisation de masse pour le climat le 23 octobre à Bruxelles

(Belga) La Coalition Climat appelle à une nouvelle Marche pour le Climat pour réclamer des mesures plus ambitieuses dans la lutte contre la crise climatique le 23 octobre prochain à Bruxelles.

Une mobilisation dans les écoles sera également organisée le 21 octobre. La marche du 23 octobre "sera placée sous le signe de la fête", annoncent les organisations à l'initiative de cette manifestation, dont fait partie la Coalition Climat, sur le réseau social Facebook. "Rien n'empêche de montrer notre détermination dans la joie et la bonne humeur." Si la bonne humeur est invitée au rendez-vous, les constats des organisateurs sur l'état du climat sont plus sombres. Le réchauffement climatique porte déjà à conséquences et ses "premiers effets" se font ressentir en Belgique avec "les vagues de chaleur, les premiers signes de sécheresse ou les funestes inondations de l'été dernier. Et maintenant, les prix s'envolent : énergie, alimentation? Le conflit en Ukraine joue un rôle non négligeable mais les conséquences posent d'autant plus les questions de justice climatique". La Marche pour le Climat se tiendra quelques jours avant la 27e Conférence des parties (COP), qui se tiendra du 7 au 18 novembre à Charm el-Cheikh en Égypte. La dernière Marche pour le Climat à Bruxelles avait réuni entre 50.000 et 70.000 personnes en octobre dernier, selon les estimations de la police ou des organisateurs. (Belga)