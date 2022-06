"J'ai mis fin à ses jours": les dernières lignes du journal intime de Brian Laundrie, le tueur de Gabby Petito, révélées

L'été dernier, une jeune influenceuse américaine prénommée Gabby Petito, partie en road-trip avec son fiancé Brian Laundrie, coupe soudainement tout contact avec sa famille et ses abonnés sur Instagram. La jeune femme est introuvable et son compagnon ne répond plus au téléphone. Les parents de Gabby Petito alertent les autorités, qui refusent d'émettre un avis de disparition. Gabby a 22 ans et est majeure. Les policiers n'ont pas assez d'éléments pour lancer une enquête concernant la disparition de la jeune femme. Les parents, inquiets par ce silence prolongé et inhabituel de Gabby, lancent alors des appels via les réseaux sociaux pour retrouver leur fille.

Alors que les médias relaient la disparition de l'influenceuse, son fiancé Brian Laundrie réapparaît chez ses parents en Floride... Avant de se volatiliser à nouveau dans la nature. Les jours passent. Des témoignages venant des 4 coins des Etats-Unis évoquent avoir rencontré le couple dans plusieurs parcs nationaux. Tous détaillent avoir été témoins de disputes. Même un policier explique avoir procédé à l'arrestation du couple aperçu sur une autoroute en pleine querelle. Les images filmées par la caméra embarquée de cette patrouille de police sont sans équivoque. Elles dévoilent au monde entier les dernières images de la jeune femme en vie... Mais bouleversée. Elle est en pleurs.

Alors que les restes de Gabby Petito sont découverts dans le parc national de Grand Teton dans l'état américain du Wyoming, quelques jours plus tard, une chasse à l'homme est lancée à travers les Etats-Unis pour retrouver le compagnon. Les parents de la jeune femme implorent les parents de Brian de leur dire ce qu'il s'est passé. Mais les Laundrie, qui ont passé quelques jours dans un camping avec leur fils après les faits, se murent dans le silence.

Les restes du jeune homme sont retrouvés de nombreuses semaines plus tard dans une réserve naturelle située à quelques kilomètres du domicile de ses parents. En janvier, la police fédérale annonce que Brian Laundrie a avoué être l'auteur du meurtre de sa fiancée dans son journal intime avant de se suicider.

L'avocat de la famille Laundrie dévoile les lignes des aveux du journal intime

L'avocat de la famille de Brian Laundrie a révélé ce que le jeune homme a écrit avant de se suicider. "J'ai mis fin à ses jours", avoue Laundrie dans le cahier, qui a été découvert près de sa dépouille l'année dernière. "Je pensais que c'était miséricordieux, que c'était ce qu'elle voulait, mais je vois maintenant toutes les erreurs que j'ai commises. J'ai paniqué, j'étais sous le choc. Mais à partir du moment où j'ai décidé d'enlever sa douleur, j'ai su que je ne pouvais pas continuer à vivre sans elle."

Brian Laundrie affirme que Gabby s'est blessée alors qu'ils étaient tous les deux dans le parc naturel et qu'il a essayé de la ramener à leur véhicule, mais qu'il "trébuchait" et "était épuisé par le choc". Il a affirmé qu'il avait déposé Petito et qu'elle lui a demandé de ne surtout pas la quitter.

Il a également écrit qu'après avoir tué Gabby cette nuit-là, il a choisi de conduire du parc national de Grand Teton dans le Wyoming,où le corps de Petito a été retrouvé en septembre, jusqu'à la maison de ses parents à North Port, en Floride, afin qu'il puisse passer ses derniers jours avec sa famille.

"Je mets fin à mes jours non pas par peur d'être puni, mais plutôt parce que je ne supporte pas de vivre un autre jour sans elle", écrit-il. "J'ai perdu tout notre avenir ensemble, chaque instant que nous aurions pu chérir. Je suis désolé pour la perte de tout le monde. S'il vous plaît, ne rendez pas la vie plus difficile à ma famille, ils ont perdu un fils et une fille."

Brian Laundrie, 23 ans, est mort d'une blessure par balle qu'il s'est infligé dans la réserve naturelle de Myakkahatchee Creek en Floride en octobre. Il a toujours été désigné comme le suspect numéro 1 dans cette affaire.

Les parents de la jeune femme, Joseph Petito et Nichole Schmidt, ont intenté une action en justice contre les parents de Brian Laundrie, Christopher et Roberta Laundrie; Ils soutiennent qu'ils ont fait obstruction à l'enquête, puisque selon eux, ils savaient où se trouvait le corps de Petito dès le début de l'enquête, mais qu'ils ont choisi de ne rien divulguer. Plus tôt, cette semaine, les Laundrie ont déposé une requête pour faire rejeter ces poursuites.