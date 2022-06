Thomas Pesquet habite à Cologne, sa femme vit à Rome: "Ça ne nous rend pas la vie très facile" (vidéo)

L'astronaute Thomas Pesquet était invité du RTL INFO 13H ce lundi 27 juin. Le Français plaide pour que l'Europe commence dès maintenant à construire son propre programme de vols habités, une idée qui gagne peu à peu du terrain.

À 44 ans, le charismatique astronaute, est rentré en fin d'année dernière de son deuxième séjour dans la Station spatiale internationale (ISS). Selon lui, il est vital que l'Agence spatiale européenne (ESA) reçoive les financements nécessaires pour pouvoir à l'avenir faire elle-même décoller ses astronautes, chose que seuls les Etats-Unis, la Russie et la Chine font actuellement.

"On a chacun décidé d'aider un peu le monde"

Thomas Pesquet confie qu'il a tendance à beaucoup voyagé dans le cadre de son travail, car une mission spatiale, "c'est du temps dans l'espace et du temps d'entraînement. En tant qu'agent de l'agence spatiale européenne, je voyage dans beaucoup de pays d'Europe, donc je ne suis pas souvent chez moi."



L'astronaute précise qu'il est basé à Cologne en Allemagne pour le moment tandis que son épouse vit à Rome. "On a choisi de compliquer les choses", a plaisanté l'homme. "Elle travaille pour les Nations unies. On a chacun décidé d'aider un peu le monde, mais de manière différente. Mais c'est vrai que ça ne nous rend pas forcément la vie très facile", avoue-t-il.