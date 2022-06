"Comment allez-vous aux toilettes dans l'espace?": Thomas Pesquet répond aux questions des Belges

Ce lundi 27 juin, Thomas Pesquet était l'invité du RTL INFO 13H. À 44 ans, le charismatique astronaute, est rentré en fin d'année dernière de son deuxième séjour dans la Station spatiale internationale (ISS).

Il a répondu aux questions de Belges.



"Comment faites-vous pour aller aux toilettes? Et comment faites-vous pour évacuer ?", a demandé un Namurois.



Cette question est "normale", car les gens projettent leur vie quotidienne et tentent de trouver des points d'accroche, explique l'astronaute. "On n'a pas d'évacuation. Ça procède par aspiration. Il y a de la ventilation qui nous permet d'aider au processus. Ensuite, on stocke tout jusqu'à ce qu'on puisse l'évacuer", détaille-t-il. En général, ce sont les 'véhicules-cargo' qui amènent tout ce dont ils ont besoin pour réaliser la mission, explique Thomas Pesquet. "Oxygène, vêtements, nourriture, expériences scientifiques, ... On les remplit de nos poubelles qui vont brûler dans l'atmosphère et c'est comme ça qu'on s'en débarrasse".



"N'avez-vous pas peur de ne pas revenir ?", a voulu savoir une Belge.



"Si, ça nous effleure l'esprit quand même", dit-il. "C'est pour ça que quand on part de chez soi, il faut avoir bien tout dit à sa famille et à ses proches. Et c'est pour ça que c'est vraiment difficile. Mais une fois qu'on est dans la station, c'est un peu un gros bateau donc on a moins la sensation de danger. Par contre pendant le trajet pour monter, pour redescendre ou pendant les sorties extravéhiculaires là quand même, on sent qu'on est exposé et donc on y pense un peu plus."



Selon lui, il est vital que l'Agence spatiale européenne (ESA) reçoive les financements nécessaires pour pouvoir à l'avenir faire elle-même décoller ses astronautes, chose que seuls les Etats-Unis, la Russie et la Chine font actuellement.