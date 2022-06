Le nouveau pass touristique pour la Wallonie accessible dès le 1er juillet: voici comment l'obtenir

Le nouveau pass touristique VisitWallonia sera disponible via à une application, signe de la volonté de numérisation du secteur touristique wallon, et en version papier dès le 1er juillet, a annoncé lundi la ministre régionale compétente, Valérie De Bue (MR).



Cette version du pass succède au chèque d'une valeur de 80 euros lancé en 2020 et ne sera plus limitée ni en nombre, ni dans le temps. Elle sera accessible à toutes et tous et en quatre langues. Les touristes belges et étrangers auront la possibilité de télécharger gratuitement leur laissez-passer sur leur smartphone sous la forme d'une application au départ du site VisitWallonia.be/pass.

Une alternative physique sera disponible sur demande en se rendant directement dans les Maisons du Tourisme. Les détenteurs du pass pourront notamment bénéficier de réductions, d'un programme de fidélisation offrant des avantages supplémentaires, ainsi que d'informations en temps réel en fonction de leur localisation, de la météo et de leurs centres d'intérêts.

D'ici 2024, ils auront également la possibilité d'évaluer la qualité de leur séjour et de leur parcours clients. À ce jour, plus de 300 opérateurs touristiques proposent des réductions allant de -10% sur le montant et pouvant atteindre jusqu'à 250 euros de ristourne.

Les personnes possédant un pass VisitWallonia auront le choix parmi des activités variées telles que des attractions, des vacances sportives ou culturelles, des visites de terroir et à la ferme, ou encore des hébergements autorisés en pleine nature ou en ville.