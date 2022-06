Une tornade fait un mort aux Pays-Bas

Une tornade a fait au moins un mort et blessé 10 personnes lundi dans la ville côtière de Zierikzee, dans le sud-ouest des Pays-Bas, ont annoncé les services d'urgence.



"Malheureusement la tornade a fait un mort et les premiers éléments font état d'environ 10 autres personnes blessées", ont déclaré les autorités de la province de Zélande dans un communiqué, ajoutant que "les services d'urgence sont encore occupés à évaluer l'impact" de ce phénomène rare. La tornade a également fait des dégâts matériels, des toits et des arbres arrachés et des fenêtres brisées.