"Nouveaux meubles, nouvelle cuisine" : Martine a dû se battre pour être indemnisée après les inondations

Près d'un an après les inondations meurtrières de juillet 2021, les assurances procèdent à l'état des lieux. Près de 90 %, des sinistrés ont été indemnisés. Plus de 2,5 milliards d'euros ont été versés. A Fraipont, Martine est enfin rentrée chez elle le mois dernier. Un long parcours du combattant.

Près d'un an après les inondations, Martine, une habitante de Fraipont, peut enfin revivre dans son appartement. Mais son combat n'est pas fini, elle doit encore toucher 20% de la somme totale de ses dédommagements à condition d'envoyer les dernières factures. "Toutes les factures qui concernent les gros travaux, c'est au niveau du bâtiment. Il a fallu tout arracher et tout refaire", explique-t-elle.

Sous trois mètres d'eau, les dégâts se comptent en dizaine de milliers d'euros.

Pour les justifier, les messages et coups de téléphone n'ont parfois pas suffi. Un véritable parcours du combattant. "Il a fallu se battre tous les jours pour pouvoir obtenir ce dont on avait droit. Personne n'avait rien demandé."

Au total, 75.496 dossiers ont été ouverts pour un coût gigantesque de 2,5 milliards d'euros. Les assurances estiment que 90% des sinistrés ont été indemnisés. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué : "Beaucoup me disent que j'ai de la chance d'avoir de nouveaux carrelages, de nouveaux meubles, une nouvelle cuisine. En attendant, tous les souvenirs de toute une vie sont perdus. C'est une chose qu'on ne peut pas remplacer", ajoute l'habitante de Fraipont.

Martine espère régler ses factures avant les congés du bâtiment pour avoir l'esprit tranquille après un an et ainsi tourner la page après un an.