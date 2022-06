La Ville de Charleroi adopte un nouveau plan de gestion

(Belga) Les conseillers communaux carolos ont abordé lundi soir la question du plan de gestion (2022-2027) que la Ville de Charleroi doit adopter pour bénéficier d'un prêt de 403,5 millions d'euros dans le cadre du plan Oxygène de la Wallonie. Après plus de deux heures de débat, le document en question a été adopté.

Dans plusieurs prises de parole, l'opposition a dénoncé différents aspects du document: son manque de vision, les craintes qu'il fait peser sur les conditions de travail du personnel au travers de transferts éventuels de services communaux ou encore la dégradation de la qualité du service par le biais d'économies suggérées. Le bourgmestre Paul Magnette a rappelé dans la foulée que l'adoption d'un plan de gestion n'était pas liée à un excès des frais de fonctionnement de la Ville mais à deux éléments surtout: le poids des pensions sur les budgets communaux et la hausse généralisée des dépenses de transferts vers le CPAS et la police notamment à laquelle sont confrontées selon lui toutes les grandes villes. Le bourgmestre carolo a distingué au sein du plan de gestion des mesures de "bon père de famille" et d'autres qui peuvent paraitre plus radicales. Les premières selon lui peuvent parfois réserver de bonnes surprises comme celle qui reviendrait à nommer des membres du personnel si cela devait se confirmer. Quant aux secondes, elles peuvent de façon plus générale permettre, selon le bourgmestre, de réaliser un certain "redesign", de voir s'il y a lieu de procéder à des mutualisations de services entre opérateurs publics, avec une question constante, celle de savoir quelle est la bonne échelle de l'action publique. Un opérateur externe s'attachera à cette analyse, a précisé le bourgmestre. (Belga)