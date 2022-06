En France, le nombre de cas de Covid-19 augmente: la ministre de la Santé demande de remettre le masque dans certains lieux

La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon "demande aux Français de remettre le masque dans les transports", par civisme, face à la remontée des cas de Covid 19, a-t-elle plaidé lundi sur la radio RTL.



La ministre a évoqué le "devoir citoyen", consistant à "se protéger soi-même, face à un variant très transmissible", mais aussi à "protéger les autres et notamment les plus fragiles" dans les endroits confinés. Le tout sans "aller jusqu'à l'obligation" du port du masque.



La France, comme les pays européens, est confrontée à un regain de contaminations, notamment avec le variant BA.5. Me Bourguignon en avait déjà appelé jeudi dernier à la "responsabilité citoyenne " pour y faire face.

Elle a aussi réitéré son appel à un nouveau rappel de vaccination avec la quatrième dose pour certaines catégories de la population. "Je fais un appel pour que les personnes qui n'y ont pas eu recours le fassent très vite", a-t-elle dit en citant les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées.



Le Pr. Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, a appelé dimanche ces personnes à se faire administrer leur deuxième rappel de vaccination. A cet égard Me Bourguignon a indiqué qu'on "viendra probablement" à une quatrième dose de vaccin pour tous.



La ministre, qui devrait quitter son poste avec l'annonce d'un nouveau gouvernement, attend pour "probablement jeudi" la remise de la mission sur les services d'urgence confiée au président de l'association Samu-Urgences de France, François Braun.



Il y aura alors des "mesures que l'on prend pour l'été, qui seront annoncées la semaine prochaine je pense et des mesures plus pérennes ensuite parce que nous devons travailler avec les territoires", a-t-elle dit.