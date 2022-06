Temps d'attente, parking: voici ce que vous devez savoir si vous prenez l'avion depuis Brussels Airport cet été

Le week-end des 1er, 2 et 3 juillet s’annonce très chargé à l’aéroport de Bruxelles, ce sera le premier grand week-end de départ. L'administrateur délégué, Arnaud Feist, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Au micro de Fabrice Grosfilley, il a donné quelques informations utiles aux voyageurs.

Ce week-end sera très chargé à l’aéroport, ce sont les vacances d’été qui commencent. Plus de 70.000 voyageurs sont attendus chaque jour dans les infrastructures. D’après l’administrateur délégué, même si l’affluence sera importante, "on ne sera pas encore au niveau de 2019, on va tourner à plus ou moins 75 % de l’activité record qu’on avait à cette époque".

La journée la plus chargée sera celle de vendredi, avec 72.000 passagers annoncés et 39.000 dans le sens des départs. Faut-il craindre des retards ? "Il y aura beaucoup de monde donc cela veut dire qu’il pourra y avoir des files à certains moments mais je pense que tout se passera de manière organisée. On n’aura pas de situation chaotique comme on a pu le voir dans d’autres aéroports", a estimé Arnaud Feist qui a ajouté que "toutes les mesures ont été prises, on a engagé beaucoup de personnel depuis deux, trois mois".

Quelques conseils

Il est recommandé aux voyageurs de venir deux heures à l’avance pour un vol dans l’espace Schengen, et 3 heures pour un vol hors de l’espace Schengen.

Les passagers peuvent obtenir des informations en direct sur les temps d'attente aux contrôles de sécurité via la chatbot digital BRUce sur le site Internet de Brussels Airport, qui a été complètement mis à jour.

Dès ce week-end, l’aéroport disposera également de plus de places de parking. L'extension du parking P3 "Holiday" est terminée, ce qui permet d'offrir 2.000 places supplémentaires et de porter le nombre total de places de stationnement disponibles à Brussels Airport à 13.000. Cette extension sera ouverte au public, vendredi.

Pour l’ensemble de l’été, ce sont 4 millions de passagers qui devraient transiter par l’aéroport. En 2019, celui-ci avait accueilli 5, 4 millions de voyageurs.