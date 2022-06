Fini les billets d’avion à 20, 30 ou 40 euros? "A terme, les prix vont augmenter"

Le modèle low-cost de certaines compagnies aériennes est-il en train de vivre ces dernières heures ? Arnaud Feist, l’administrateur délégué de Brussels Airport, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Il a considéré qu’il serait judicieux d’avoir une réflexion sur l’avenir des vols à bas prix.

Le modèle low-cost, promu par les compagnies aériennes proposant des vols à bas coûts, a poussé les limites à un niveau où cela devient très difficile de continuer et d’aller plus loin, a estimé Arnaud Feist. "Il faut peut-être avoir une réflexion au niveau du secteur : est-ce que cela a encore du sens ? Notamment avec de situations sociales qui sont parfois très difficiles dans ces compagnies aériennes low-cost. On peut se poser la question, surtout après la crise du covid où l’attitude des gens a évolué entre le travail et la vie privée".

Fini les billets à 20, 30, 40 euros ? "Je pense qu’à terme, les prix de ces billets vont augmenter, c’est inéluctable", a indiqué Arnaud Feist. "Et c’est en tout cas sain que tous les travailleurs du secteur aient des conditions salariales et de travail décentes".