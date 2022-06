Pairi Daïza se prépare à accueillir des visiteurs cet été: 300 spectacles réuniront des chanteurs, danseurs et comédiens

Pour se préparer à l’accueil des visiteurs, le parc renforce ses équipes pour le service Horeca, le parking, l’accueil, le nettoyage. Au parc cet été, des dizaines de naissances sont à célébrer : rhinocéros, lionceaux, kangourous, et bien d’autres encore. Ensuite, il y a la reprise des animations avec les rapaces. Elles auront lieu dans l’amphithéâtre.

Le parc a décidé de sensibiliser à la protection de tous les animaux, sauvages et domestiques et prévoient des rencontres entre le public et les soigneurs. Les artistes occupent une place importante au sein du parc. 300 spectacles sont prévus durant tout l’été. Des chanteurs, danseurs, comédiens et clowns seront présents. Ces animations auront lieu jusqu’au 20 août prochain.