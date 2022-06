Moins de réussite en maths, la moyenne de français en baisse par rapport à l'an dernier: voici les résultats des épreuves du CEB

85,42% des élèves de 6e primaire qui ont passé leur CEB en ce mois de juin 2022 l'ont réussi, soit 44.566 enfants sur 52.173, communique mardi l'administration générale de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est moins que l'année dernière, où le taux de réussite était de 88,32%.

Le taux de réussite de 85,42% comprend tous les élèves de 6e primaire ayant obtenu au moins 50% des points dans chacune des disciplines, français, mathématiques et éveil (histoire-géographie et sciences). Il ne tient pas compte des élèves qui n'ont pas réussi mais pourraient malgré tout obtenir leur certificat d'études de base après recours ou délibération au sein de l'école.

Par matière, la moyenne obtenue est de 74,75 % en français, 71,35 % en mathématiques et 73,04 % en éveil. À noter que la moyenne de français a baissé de 3,39 % par rapport à 2021.

Certifier les élèves sur la base d’un même examen

L’élève de 6e année primaire qui réussit l’épreuve obtient automatiquement le CEB et fréquentera dès la rentrée, la première année commune de l’enseignement secondaire. En cas d’échec ou d’absence justifiée à tout ou partie de l’épreuve, les élèves peuvent obtenir le CEB sur la base des résultats des deux dernières années scolaires. C’est l’école qui prend alors cette décision, rappelle la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un communiqué.

"Le CEB a pour objectif essentiel d’évaluer équitablement et de certifier les élèves sur la base d’un même examen et d’attester, à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que les élèves ont atteint la maitrise des compétences attendues à la fin des six années d’études primaires", précise le Ministère.