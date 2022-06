Erdogan annonce une possible rencontre avec Biden "ce soir ou demain"

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mardi une possible rencontre avec le président américain Joe Biden "ce soir ou demain" à Madrid, à quelques heures du sommet de l'Otan.

"J'ai parlé ce matin au président Biden, il a exprimé son désir d'une rencontre ce soir ou demain. C'est une chose possible", a déclaré le chef de l'État turc devant la presse avant de décoller pour l'Espagne. "Le sujet le plus important est celui des F-16. Il est sur la table", a-t-il ajouté au sujet des avions de chasse commandés et partiellement payés par Ankara, mais dont Washington a suspendu le contrat après que la Turquie eut acquis un système de défense russe S-400. La dernière rencontre entre les deux responsables, après des mois de brouille entre Ankara et Washington, date d'octobre dernier à Rome en marge du G-20, le sommet des 20 pays les plus industrialisés. Mardi, le président Erdogan a par ailleurs réitéré son opposition à toute rencontre avec le Premier ministre grec lors du sommet de Madrid, en pleine période de tensions notamment sur la question de la mer Egée. "Il est impossible pour moi de rencontrer M. Mitsotakis. Nous avons fermé la porte à cela", a-t-il déclaré. (Belga)