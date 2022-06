Après des années de labeur, le site désaffecté de Best Medical à Fleurus enfin assaini

(Belga) L'organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf) annonce mardi avoir achevé les opérations d'assainissement des installations désaffectées de la société américaine de production de radio-isotopes à usage médical Best Medical. Après sa faillite en 2012, l'entreprise avait abandonné ses déchets radioactifs sur le site de Fleurus, en province de Hainaut.

Les opérations d'assainissement ont généré un total de 582,9 tonnes de déchets dont quelque 10% doivent être gérés comme des déchets radioactifs, indique l'Ondraf dans un communiqué. Plus précisément, "216 tonnes de matériaux non radioactifs ont été évacuées vers des décharges conventionnelles, 309 tonnes de métaux ont été ou vont être acheminées vers des fonderies à l'étranger en vue de leur recyclage par fusion et 58 tonnes de déchets radioactifs solides ont été ou vont être enlevées et transférées vers Belgoprocess, la filiale industrielle de l'Ondraf, pour traitement et entreposage sur son site de Dessel dans l'attente d'un stockage définitif", détaille l'organisme. Quatre bâtiments, représentant une superficie de zone contaminée de 3.600 m2, ont été assainis. L'un d'entre eux abritait une zone hautement contaminée au strontium-90, un isotope radioactif, ce qui excluait toute intervention humaine. L'Ondraf a donc fait concevoir un robot afin de nettoyer les lieux. À ce stade, deux bâtiments ont été dénucléarisés et restitués à l'Institut national des Radioéléments (IRE), propriétaire du site, en vue d'une nouvelle affectation. Le troisième est en passe de l'être. Le quatrième bâtiment sera par contre démoli car sa structure portante sera fragilisée au terme des opérations. Il ne pourra donc pas être réhabilité. L'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) avait autorisé, en 2015, l'Ondraf à exploiter une partie du site nucléaire en vue de l'assainir et veillait, via sa filiale Bel V, au respect des procédures et aux normes de sécurité tout au long des opérations. (Belga)