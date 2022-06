Pays-Bas: des voleurs armés font irruption dans la foire d'art européenne de Maastricht

(Belga) Des voleurs armés, selon la police, ont fait irruption mardi en plein jour à la foire d'art de Maastricht (Pays-Bas), une des plus grandes d'Europe, où une vidéo montre les suspects défonçant une vitrine à la masse.

"La police enquête sur un possible vol à main armée à la TEFAF (la foire d'art) de Maastricht. Quatre suspects seraient impliqués. Ils sont recherchés par de nombreuses unités", a écrit la police de la province néerlandaise du Limbourg sur Twitter. La police a ensuite annoncé qu'elle avait arrêté deux personnes et coupé plusieurs routes adjacentes. Selon les médias néerlandais, la vitrine visée par les cambrioleurs contenait des produits d'un joaillier londonien. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre quatre hommes en vêtements élégants, casquettes et lunettes défonçant la vitrine à la masse. Deux des hommes ont brandi ce qui ressemblait à des armes face à un homme qui a tenté de s'interposer, armé d'un grand vase plein de fleurs. La TEFAF (The European Fine Art Fair) est un des plus grands salons d'art et d'antiquités de la planète et attire en général des dizaines de milliers de visiteurs. (Belga)