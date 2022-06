A partir du 1er juillet, tous les commerçants devront OBLIGATOIREMENT disposer d'un moyen de paiement électronique

À partir du 1er juillet, tous les endroits où il est possible de payer devront obligatoirement disposer d'un terminal électronique. Une décision qui n'est pas au goût des commerçants qui reçoivent de petits montants.

"En liquide cela devenait de plus en plus difficile. Sur les trois clients que je viens d'avoir, deux m'ont payé par QR code", déclare Mario Cardillo, cordonnier dans le centre de Liège. Jusque-là, il n'acceptait que les payements en espèces. Mais maintenant, il faut s'adapter. En effet, à partir de ce 1er juillet, aucun commerçant n'aura le droit de refuser un paiement par voie électronique.

Un choix s'opère

Il ne reste plus qu'à décider pour les marchands s'ils préfèrent utiliser un terminal classique ou bien le smartphone. Pour Mario Cardillo, ce dernier présente certains avantages : "Faire avec un QR code ne me dérange pas du tout parce que c'est gratuit. Le système bancontact a un certain prix et cela peut peser à la longue sur le budget".

Les clients s'adaptent

Si les commerçants présentent une certaine appréhension, il semblerait que les clients eux soient ravis. Le nombre de transactions électroniques ne cesse de croitre : + de 14.5% par rapport à 2020. Autre chiffre, le record de transaction sur une journée est de 10.9 millions. Un score que l'on doit à la journée du Black Friday.