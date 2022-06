Coup de poing pénurie: 2/3 des personnes formées ont retrouvé le chemin de l'emploi

(Belga) Depuis la mise en place du dispositif wallon 'coup de poing pénurie' en 2018, 46 conventions ont été signées et 299 demandeurs d'emploi sont sortis avec succès de ces formations organisées par le Forem. Parmi ceux-ci, 188 - soit environ les deux tiers - ont été recrutés par les entreprises dans lesquelles ils ont réalisé leur formation, a indiqué mardi, en commission du parlement wallon, la ministre régionale de l'Emploi, Christie Morreale (PS).

En septembre 2018 et mars 2022, le Forem a reçu 99 demandes d'entreprises, pour 668 postes de travail. Certaines ont toutefois été regroupées pour obtenir le nombre minimal de postes, d'autres ont été requalifiées à la suite de l'analyse par le conseiller d'entreprise, a précisé la ministre. Pour rappel, le dispositif 'coup de poing pénurie', que la Région entend intensifier, vise à répondre de manière plus ciblée aux besoins de main d'œuvre des entreprises en proposant un programme de formation sur mesure. Dans ce cadre, outre la sélection des candidats, le Forem établit, avec les entreprises concernées, le programme de formation; met à disposition des formateurs, établit les contrats de formation et accompagne les stagiaires qui n'auraient pas été engagés en fin de formation. (Belga)