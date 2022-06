Vaste opération antidrogue: 6 employés de Brussels Airport arrêtés

Six employés de Brussels Airport et trois autres personnes ont été interpellés lundi dans le cadre d'une enquête judiciaire sur un trafic de drogue via l'aéroport de Bruxelles, a annoncé mardi le parquet de Hal-Vilvorde. Dix perquisitions ont également permis de saisir 217.000 euros en espèces ainsi que plusieurs véhicules.

L'enquête a débuté en février 2021 après la découverte de drogue dans deux valises abandonnées à l'aéroport de Zaventem, qui contenaient respectivement 25 et 12 kilos de cocaïne. Le dossier a pris de l'ampleur après l'opération Sky ECC, qui a permis de relier des messages piratés aux valises abandonnées. Très vite, les enquêteurs ont établi que le trafic de cocaïne était organisé avec l'aide d'employés de l'aéroport. L'enquête a abouti à dix perquisitions ce lundi 27 juin, au cours desquelles neuf personnes ont été interpellées. Il s'agit de huit hommes de 21 à 45 ans et d'une femme de 33 ans. Six travaillent à l'aéroport de Zaventem.

Le parquet de Halle-Vilvoorde a annoncé mardi soir que les neuf personnes interpellées avaient été déférées devant un juge d'instruction. Ce dernier a placé six d'entre elles sous mandat d'arrêt, cinq en prison et une sous surveillance électronique. Sur les trois personnes restantes, deux ont été relâchées sans être inculpées et une est soupçonnée, mais a été autorisée à disposer pour le moment.