Colombie: la Commission pour la Vérité remet son rapport sur un demi-siècle de conflit

La Commission pour la Vérité, mise en place à l'issue de l'accord de paix avec la guérilla des FARC en Colombie, a remis mardi son rapport sur les atrocités commises pendant plus d'un demi-siècle de conflit interne.

Le prêtre jésuite Francisco de Roux, qui préside la Commission depuis sa création en 2017, a officiellement présenté le document de 896 pages, résultat d'un travail de "dialogue social et d'investigation" mené sur le conflit pendant un peu plus de quatre ans. La présentation, dans un théâtre de Bogota, a été faite en présence du président élu, Gustavo Petro, premier dirigeant de gauche de l'histoire récente du pays, qui prendra ses fonctions le 7 août. La Commission a entendu environ 14.000 victimes des acteurs du conflit: guérillas d'extrême gauche, groupes paramilitaires d'extrême droite et forces de sécurité. Le document compile également les récits des anciens combattants qui ont déposé les armes ou sont emprisonnés, des membres des forces de sécurité, des anciens présidents. Disparitions forcées, viols, massacres, actes de torture sont relatés dans le rapport qui estime, dans sa conclusion, que les Colombiens souffrent de "traumas collectifs" qui se sont transmis de "génération en génération pendant des décennies". La Commission pour la Vérité est une des entités mises en place dans le cadre du programme de réparation envers les victimes prévu par l'Accord de paix de 2016 signé entre le gouvernement et les FARC. Une juridiction spéciale pour la paix a également été mise en place pour juger les crimes les plus graves, tandis qu'une unité est chargée d'enquêter sur les disparitions tout au long du conflit. Au fil des décennies, le conflit colombien a fait environ neuf millions de victimes entre morts, disparus et déplacés internes.