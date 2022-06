"Défaillances majeures" dans la stratégie climatique britannique

(Belga) Les programmes mis en oeuvre par Londres pour atteindre ses objectifs climatiques présentent des "défaillances majeures" alors que "l'urgence de s'éloigner des combustibles fossiles n'a jamais été aussi claire", a taclé mercredi un comité indépendant.

Si "des politiques sont désormais en place dans la plupart des secteurs de l'économie" pour atteindre notamment la neutralité carbone en 2050, elles risquent de manquer leur cible dans de nombreux domaines, relève le Comité sur le Changement Climatique (CCC) dans un communiqué. A peine plus d'un tiers des réductions d'émissions qui doivent être mises en oeuvre sont ainsi couvertes par un plan crédible, estime le comité: "La stratégie actuelle ne permettra pas d'atteindre la neutralité carbone". Dans un rapport de 600 pages, l'organisation juge que les progrès les plus notables du gouvernement sont à trouver dans le déploiement de l'électricité renouvelable ou encore des voitures électriques, qui disposent de stratégies "bien conçues". En revanche, "il y a un trou choquant" dans le budget destiné à mieux isoler les maisons britanniques, particulièrement "compte tenu de la flambée des factures d'énergie", critique le comité, qui déplore aussi le peu de progrès dans la réduction des émissions agricoles. Le rapport estime notamment que le gouvernement devrait encourager la réduction de la demande pour des activités à forte émission de carbone, à travers des régimes alimentaires plus sains ou en mettant un frein à la demande croissante pour le transport aérien. Le gouvernement britannique a récemment revu sa stratégie énergétique, qui prévoit un renforcement du nucléaire, de l'éolien, du solaire, mais aussi des énergies fossiles en mer du Nord, pour accroître la sécurité de son approvisionnement dans un contexte de guerre en Ukraine. (Belga)