Le procès de Bart De Pauw contre la VRT prévu à l'automne

(Belga) Le procès de l'ex-producteur de télévision Bart De Pauw contre la VRT se tiendra le 12 septembre devant le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, selon diverses sources relayées par Het Laatste Nieuws mercredi.

M. De Pauw et son épouse réclament 12 millions d'euros au groupe média flamand. En novembre dernier, le tribunal correctionnel de Malines avait condamné le producteur à six mois de prison avec sursis pour avoir harcelé cinq femmes et importuné une autre par SMS. Il avait en revanche été acquitté des autres chefs d'accusation, tels que le harcèlement des actrices Maaike Cafmeyer, Lize Ferryn et de plusieurs autres femmes, ainsi que le harcèlement par SMS de huit autres parties civiles. Parallèlement à ce procès, Bart De Pauw a assigné la VRT en justice et lui réclame 12 millions d'euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation après son licenciement en 2017. Il reproche notamment à la chaîne publique d'avoir mis fin prématurément à son contrat. D'après Het Laatste Nieuws, l'affaire devrait être plaidée le 12 septembre. Le verdict est attendu au plus tôt en octobre. Aucune des parties ne souhaite commenter le dossier pour l'instant. Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)