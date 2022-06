Coup de filet anti-cocaïne à Bruxelles... grâce à un dealer garé en double file

Une quantité de 4,650 kilos de cocaïne a été saisie par la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles.

La zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a découvert une quantité de 4,650 kilos de cocaïne et une somme de 16.295 euros en espèces, lors d'une perquisition le 21 juin dernier, a-t-elle communiqué mercredi. Un suspect a été interpellé, inculpé et placé sous mandat d'arrêt.

"C'est une infraction au code de la route (un véhicule stationné en double file) survenue avenue Stiénon à Laeken, qui était à la base de l'intervention", a expliqué la police. "Il s'est avéré que le véhicule, mais surtout son conducteur, faisaient partie d'un dossier de vente de cocaïne. Le suspect, qui était en séjour illégal depuis quelque temps, a été arrêté et transféré au commissariat pour audition. L'analyse de ses smartphones a permis de trouver plusieurs messages liés à la vente de stupéfiants. Après avis du magistrat de garde, il a été décidé de procéder à une perquisition au domicile du suspect", a-t-elle détaillé.

Dans l'habitation, étaient présentes l'épouse et la belle-mère du suspect, ainsi que le bébé du couple, âgé de 4 mois. Une quantité importante de stupéfiants, soit 4,650 kilos de cocaïne, dispersée au sol dans la chambre à coucher, a été découverte. Dans le salon, c'est une somme de 16.295€ en espèces qui a été trouvée, ainsi que des balances de précision et des sachets de conditionnement. "Le suspect a été mis à la disposition du juge d'instruction, qui l'a inculpé et placé sous mandat d'arrêt du chef de détention illicite et vente de stupéfiants en association. Son épouse a également été arrêtée, mais relaxée après audition. Un second procès-verbal a été établi, à la demande du parquet, pour mineur en danger", a affirmé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.