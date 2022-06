Hausse des salaires: les syndicats réalisent une première au Parlement

Les syndicats sont entendus à la chambre cet après-midi concernant la hausse des salaires. Le Parlement n'a pas eu le choix, car les syndicats ont profité d'une nouvelle loi qui permet aux citoyens de s'exprimer en commission.

Notre journaliste Loïc Parmentier explique, en direct de la Chambre, que c'est la première fois que ce système est utilisé par une association autre qu'un parti politique. "L'audition débute à quatorze heures grâce à une pétition. Les syndicats ont recueilli 87.000 signatures, il en faut 25.000 pour être auditionnés à la Chambre". Un chiffre largement dépassé. "Les trois syndicats, le socialiste FGTB, le chrétien CSC et le libéral CGSLB ont en quelque sorte forcé les parlementaires à les recevoir". Chacun des trois syndicats a droit à 15 minutes à partager entre le représentant francophone et son homologue néerlandophone. De quoi peuvent-ils discuter ? "Ils vont donner leur point de vue sur la loi qui encadre l'évolution des salaires. Pour le moment, dans le secteur privé, les salaires ne peuvent augmenter de plus de 0.4% en deux ans".

Ce qui est trop peu pour les syndicats. Thierry Bodson, le président de la FGTB, réagit: "La seule réponse qu'on nous donne aujourd'hui, c'est :ce n'est pas prévu dans l'accord de gouvernement et donc on ne modifiera pas la loi de 1996. Dans une période comme celle d'aujourd'hui avec la pandémie, la guerre, l'explosion des prix de l'énergie et de l'alimentation, on n'est plus dans la même situation qu'au moment de l'accord du gouvernement". Pour Thierry Bodson, dans des situations exceptionnelles, il faut pouvoir sortir de cet accord de gouvernement.