Invasion de l'Ukraine - Poutine rejette la responsabilité russe dans la frappe à Krementchouk

Le président russe Vladimir Poutine a rejeté mercredi la responsabilité de l'armée russe dans une frappe qui a fait au moins 18 morts selon Kiev dans un centre commercial bondé à Krementchouk, en Ukraine.

"Notre armée ne frappe aucun site d'infrastructure civile. Nous avons toutes les possibilités de savoir où se trouve quoi", a assuré M. Poutine, lors d'une conférence de presse à Achkhabad, la capitale turkmène. "Personne ne tire chez nous juste comme ça, au hasard. Normalement, cela se fait à la base des données de renseignement sur les cibles" et avec des "armes de haute précision", a-t-il poursuivi. "Je suis convaincu que cette fois, tout a été fait exactement de cette manière", a souligné M. Poutine. L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir frappé et détruit lundi un centre commercial, à Krementchouk, à 330 kilomètres au sud-est de Kiev, faisant au moins 18 morts et des disparus. Le lendemain, l'armée russe a démenti avoir visé une installation civile, assurant avoir bombardé un dépôt d'armes voisin et que le centre commercial n'était pas en activité à ce moment-là.