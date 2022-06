Une plateforme pour collecter les données sur la distribution des médicaments hospitaliers

(Belga) L'Association générale de l'industrie du médicament, Pharma.be, et l'Association des entreprises pharmaceutiques, Medaxes, s'unissent pour créer une nouvelle plateforme, destinée à collecter des informations sur la distribution des médicaments dans les hôpitaux, indiquent-elles jeudi.

Cette nouvelle structure, baptisée PharmaScan BeLux, obtiendra, de la part des entreprises pharmaceutiques, le nombre de médicaments distribués aux hôpitaux, qu'ils soient soumis à prescription ou non, remboursés ou non. Aucune information sensible, comme les données sur les patients, le prix ou les prescriptions, ne sera collectée. La participation à la plateforme se fait sur base volontaire de la part des entreprises pharmaceutiques, à partir de septembre. Une quarantaine ont déjà affiché leur intérêt. "L'ambition est de devenir la source d'information fiable sur la distribution des médicaments aux hôpitaux. La qualité des données est donc primordiale dans cette initiative", explique, dans un communiqué, la CEO de Pharma.be, Caroline Ven. "Elle permettra non seulement à nos membres de mieux organiser l'approvisionnement en médicaments, mais aussi, par exemple, de mieux étayer leurs dossiers de demande de remboursement avec des données de marché plus fiables." "En fin de compte, toutes les parties prenantes en bénéficieront. Par exemple, les médicaments hors brevet bon marché seront mis sur le marché dans de meilleures conditions et la gestion des stocks sera mieux soutenue", commente de son côté le directeur général de Medaxes, Joris Van Assche. La plateforme, qui sera dirigée par Michel Collard, prévoit d'autres développements, notamment au Grand-Duché de Luxembourg. (Belga)