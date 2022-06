Inondations en Wallonie - Les résultats intermédiaires de la commission d'apprentissage attendus courant juillet

(Belga) Des résultats intermédiaires concernant le travail de la commission d'apprentissage mise en place à la suite des inondations de l'été 2021 seront normalement disponibles dans le courant du mois de juillet. Il est prévu que le rapport final de l'étude soit finalisé dans le courant du mois de novembre 2022, a indiqué mercredi la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden en commission en réponse à une question de Vanessa Matz (Les Engagés).

Cette commission d'"apprentissage", sous la houlette du Centre de crise, est chargée d'évaluer les aspects fédéraux de la gestion des inondations. "Le rapport final devra contenir des conclusions, en particulier concernant la sensibilisation à de tels phénomènes météorologiques, la prise de mesures administratives, en particulier les mesures d'évacuation et le déploiement et la coordination des secours. Il mentionnera également des recommandations issues de l'étude en vue d'améliorer les différents aspects de la chaîne de sécurité dans le cadre de la gestion de crise", a ajouté la ministre. D'autre part, le rapport final de l'étude relative à l'impact de la réforme de la protection civile est attendu dans le courant du mois d'août. Dans sa réplique, Vanessa Matz a fait part de sa "stupéfaction" quant aux délais annoncés. "Au mois de septembre, nous vous avions fait confiance et pensions que ce processus serait rapide. Nous sommes maintenant un an plus tard et rien n'a encore été mis en œuvre." (Belga)