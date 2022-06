Belgique: présence de salmonelle dans la principale usine de chocolat du géant mondial Barry Callebaut

Le groupe suisse Barry Callebaut, numéro un mondial du cacao et des préparations chocolatées, a indiqué jeudi avoir arrêté la production de chocolat dans son usine de Wieze (Belgique), présentée comme la plus grande au monde, après la découverte de salmonelle.

La présence de la bactérie a été découverte lundi "dans un lot de production fabriqué à Wieze". "Nos experts en qualité ont identifié la lécithine comme étant la source de la contamination", indique le grossiste dans un communiqué.

Un porte-parole a précisé à l'AFP que "la plupart des produits contaminés se trouvent encore dans l'usine de Wieze" et que le groupe était en train de contacter tous ses clients (grands industriels, artisans) pour s'assurer qu'il n'y a "pas de contamination au niveau du consommateur".

En fin d'après-midi jeudi, tous "ses clients sauf un" ont déjà confirmé qu'il n'y a "pas de danger" pour leurs consommateurs, a précisé le porte-parole du groupe, qui attend la réponse d'un dernier client.

Dès la découverte de la bactérie, Barry Callebaut a "fermé toutes ses lignes de production de chocolat à Wieze, par mesure de précaution" et informé les autorités sanitaires belges, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).

Tous les produits chocolatés fabriqués dans cette usine après le 25 juin ont été bloqués et "toutes les lignes de production de chocolat seront nettoyées et désinfectées avant le redémarrage de la production", insiste le communiqué. L'usine se trouve à une trentaine de kilomètres du nord-ouest de Bruxelles.

L'AFSCA s'est rendue sur place et a indiqué avoir ouvert une enquête pour "recueillir toutes les informations afin d'effectuer le traçage de la contamination".

Cette annonce survient quelques semaines après une affaire de chocolats contaminés aux salmonelles dans l'usine Ferrero d'Arlon (sud de la Belgique), le fabriquant des chocolats Kinder. Les autorités sanitaires belges ont annoncé le 17 juin avoir donné leur feu vert au redémarrage pour une période test de trois mois de l'usine du géant italien.

"La sécurité alimentaire est de la plus haute importance pour Barry Callebaut et cette contamination est tout à fait exceptionnelle. Nous disposons d'une charte et de procédures de sécurité alimentaire bien définies", assure le groupe suisse.

En raison de son activité de grossiste, ses produits vont d'abord chez un fabriquant et franchissent plusieurs étapes avant d'arriver chez le consommateur final.

Barry Callebaut fournit du cacao et des préparations à base de chocolat à de nombreuses entreprises de la filière alimentaire, allant des géants du secteur tels que Hershey, Mondelez, Nestlé ou Unilever aux professionnels de la pâtisserie.

Le groupe, qui emploie plus de 13.000 personnes, dispose de plus de 60 sites de production au niveau mondial.

Ses ventes annuelles se sont élevées à 2,2 millions de tonnes durant son exercice 2020/2021 décalé (clos au 31 août) pour un chiffre d'affaires de 7,2 milliards de francs de chiffre d’affaires et un bénéfice net de 384,5 millions de francs.

En Bourse, l'action Barry Callebaut a bouclé la séance en baisse de 2,02% à 2.130 francs suisses.