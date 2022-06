Aïssa Maïga et Vincent Lindon invités à rejoindre l'Académie des Oscars

Aïssa Maïga et Vincent Lindon font partie des artistes invités à rejoindre l'Académie des Oscars au titre de la promotion 2022, et pourront donc voter l'an prochain pour décerner les récompenses les plus prestigieuses d'Hollywood s'ils acceptent.

Chaque année, l'Académie des arts et sciences du cinéma étoffe son effectif en intégrant dans ses rangs les candidats et lauréats de l'édition précédente, mais aussi de nombreux artistes et professionnels "qui se sont distingués par leurs contributions à l'industrie du cinéma."

Très remarqué aux Etats-Unis pour son rôle dans "Titane", Palme d'Or à Cannes en 2021, et pour avoir présidé la dernière édition du festival de Cannes, Vincent Lindon fait partie des 397 invités cette année.

L'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga a elle aussi retenu l'attention de l'Académie des Oscars, notamment grâce à son documentaire "Marcher sur l'eau", présenté dans de nombreux festivals aux Etats-Unis.

L'artiste de 47 ans s'est réjouie sur son compte Instagram de cet "immense honneur de devenir l'une des membres" de l'Académie.

Longtemps accusée d'être trop masculine et trop blanche, l'Académie des Oscars a multiplié les efforts ces dernières années pour élargir son recrutement et mieux refléter la diversité de la société américaine et du monde du cinéma.

"Le recrutement est fondé sur des qualifications professionnelles avec un engagement continu pour la représentation" des femmes et minorités ethniques ou culturelles, déclare l'Académie dans un communiqué.

"La promotion 2022 est composée à 44% de femmes, à 37% de personnes issues de communautés ethniques ou raciales sous-représentées", ajoute le communiqué.

La moitié des nouvelles recrues n'est pas originaire des Etats-Unis, représentant au total 53 pays et territoires.