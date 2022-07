Départs en vacances: comment réduire votre consommation de carburant? Voici quelques conseils

Avec la hausse des prix des carburants, les automobilistes essaient tant bien que mal de limiter les dépenses en diesel ou en essence. Comment faire pour consommer moins, surtout pendant de longs trajets (sans perdre trop de temps sur la route) ?

Premièrement, optez pour une conduite calme en anticipant au maximum. Cela permet de réduire les risques d’accident et aussi d’économiser du carburant (et donc de l’argent). "Je mets le mode éco sur la voiture. On roule tranquille sur l’autoroute à 120 km/h avec le cruise control", nous confie un automobiliste.

Faites aussi attention à l’aérodynamisme de la voiture. Des fenêtres ouvertes freinent le véhicule. Un coffre de toit ou des vélos par exemple augmentent la consommation de 20 à 30%.

La vitesse joue aussi un rôle important. Essayez de la limiter sur autoroute. "La différence entre 120 et 110 km/h n’est que de 10 km/h, mais ça peut réduire votre consommation de 10 à 20%", indique Hugues Thomas, instructeur en éco-conduite.

Enfin, vérifiez la pression des pneus. Avec le poids des bagages, il faut les gonfler davantage. "Pour partir en vacances, comme on est souvent chargé, on conseille d’augmenter la pression de 200 grammes en général", précise le garagiste Nicolas Jamar.

On estime qu’en moyenne 7 vacanciers belges sur 10 prendront leur voiture cet été.