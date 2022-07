"Elle était effrayée à cause des attaques de corbeaux et de pies": Nada s'inquiète pour sa perruche Pipou, qui s'est enfuie à Laeken

Jeudi matin, Nada a perdu Pipou. "J'ai perdu ma perruche vers 7h à Bruxelles (Laeken zone rue Jean Laumans), ensuite mon mari l'a retrouvée mais elle était au dessus d'un arbre, apeurée. Nous avons attendu des heures pour qu'elle redescende mais elle était effrayée à cause des attaques de corbeaux et de pies", nous précise-t-elle.

"Nous avons attendu des heures et des heures sous la pluie, nous avons contacté les pompiers à 2 reprises mais ils ont refusé d'intervenir car ils ont estimé que notre animal n'était pas en danger alors qu'il a été attaqué à plusieurs reprises...", poursuit-elle.

Il adore siffler Star Wars

"Vers 23h notre perruche s'est envolée très loin, elle est depuis introuvable", ce qui attriste profondément notre témoin, qui cherche de l'aide en contactant RTL info via le bouton orange Alertez-nous. "C'est une calopsitte et c'est un mâle! Il s'appelle Pipou, il a bientôt 2 ans, il a un corps gris et une petite tête jaune avec des grosses joues oranges! Il est apprivoisé, très amical, il adore les humains et leur siffler ses chansons préférées (star Wars, famille addams et parfois même du freestyle!) il porte une bague rose/mauve à sa petite patte".

Si vous voyez Pipou, vous pouvez contacter Nada au numéro suivant : 0460 96 13 65