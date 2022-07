Départs en vacances en avion: voici quelques conseils à suivre

C'est le premier jour des vacances d'été et les aéroports vont connaître leur première journée de forte affluence. 72.000 personnes sont attendues à Brussels Airport ce vendredi où notre journaliste Hanan Harrouch fait le point à la mi-journée

"L'aéroport retrouve progressivement une fréquentation d'avant crise du coronavirus avec 4 millions de passagers attendus sur tout l'été. Cela se ressent vraiment ici dans le hall des départs. Cela grouille de monde si je puis dire très concrètement. Nous y étions il y a moins de deux semaines et à l'époque, on était bien loin des files d'aujourd'hui. Beaucoup de familles effectuent des voyages. Il y a de nombreux parents et leurs enfants", constate notre journaliste sur place.

Voici quelques conseils si vous prenez l'avion de Brussels Airport:

1.) Prenez votre place de parking à l'avance. Les 20.000 places disponibles ici sont très prisées.

2.) Veillez à bien préparer vos bagages à main et vos documents à l'avance pour ne pas allonger les files aux guichets de l'aéroport.

3.) Et puis, plus important, il ne sert à rien de venir trop tôt. Certains voyageurs étaient un peu trop impatients ce matin. Ils sont arrivés cinq heures à l'avance. C' est vraiment inutile. On conseille de venir deux heures à l'avance si vous partez en Europe et trois heures si vous allez en dehors de l'Europe.

Nathalie Pierard, la porte-parole de l'aéroport, précise que tout est fait au sein de l'aéroport pour que le hall des départs ne soit pas trop bondé: "Si vous venez par exemple 4,5 heures à l'avance, les comptoirs d'enregistrement des bagages risquent de ne pas encore être ouverts et donc, vous allez vraiment créer des files supplémentaires dans l'aéroport. Nous nous basons sur les différentes données de vol pour savoir quand les passagers vont venir à l'aéroport. S'ils viennent à d'autres moments, on risque d'avoir plus de monde à certains moments où on aura prévu peut-être moins de personnel. On a aussi un outil sur notre site internet qui permet grâce aux données de votre vol et en fonction évidemment des différentes données sur les opérations de l'aéroport de vous donner l'heure idéale à laquelle vous devez venir ici à l'aéroport..."