Sum 41 et Stikstof assurent le show lors du deuxième jour du festival Rock Werchter

(Belga) Sum 41, le groupe punk-rock canadien, a ouvert en beauté, vendredi, la deuxième journée du festival de Werchter sur la scène principale. Un grand nombre de visiteurs étaient présents malgré l'heure d'ouverture précoce, et l'ambiance était au rendez-vous avec une foule en grande forme.

Ils ont passé en revue leurs plus grands hits "Still waiting" et "In too deep" en fin de set, mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour que leur public soit déchainé. Le public, quelques "pogos", ces grandes bousculades provoquées par le public qui se forme en cercles, ont été l'apothéose de ce concert réussi. Le collectif de rappeurs STIKSTOF, dont l'illustre Zwangere Guy, étaient quant à eux présents sur la scène "The Barn". Dès le début, le groupe a conquis la foule. Vers la fin, Jazz (alias de Jasper De Ridder) a amené sa petite fille sur la scène, qui a complètement captivé le public avec un simple "Hello". Plus tard dans la soirée, alt-J, Moderat et Greta Van Fleet seront sur scène avant la tête d'affiche Metallica, qui a officiellement confirmé sa présence. Le concert était incertain en raison d'une contamination au coronavirus apparue dans l'entourage du groupe, mais jeudi, la confirmation officielle est tombée: le groupe se produira. (Belga)