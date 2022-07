La Gambie annonce la suspension de l'exportation de bois, sur fond d'accusations de trafic

(Belga) La Gambie a annoncé vendredi la suspension de toutes les autorisations d'exportation et de réexportation de bois, alors que le pays ouest-africain est accusé de servir à un vaste trafic d'une espèce de bois protégée internationalement.

"Tous les permis d'exportation et de réexportation (du bois) en cours sont en permanence révoqués", a indiqué le ministère de l'Information dans un communiqué. Le ministère annonce également le bannissement de l'abattage d'espèces protégées comme Pterocarpus Erinaceus, connu sous différentes appellations comme bois de venne, et "le manguier sauvage", souvent utilisées comme bois d'oeuvre en Gambie et dans les pays voisins comme le Sénégal. Il instruit les autorités du Port de Banjul de "refuser" le chargement de bois dans tout bateau. Il entend également "introduire des stratégies pour réduire" l'usage du bois de chauffe et du charbon dans les ménages de cette ex-colonie britannique enclavée dans le Sénégal à l'exception de sa façade maritime. Le ministère appelle "tous les citoyens et résidents du pays" à signaler tous cas présumés de destruction de l'environnement, de coupe d'espèces protégées, de feux de brousse et d'empiètement dans les forêts. Aucune explication officielle n'a été donnée à ces mesures prises "avec l'approbation" du président gambien Adama Barrow. Le groupe CMA CGM, géant du transport maritime, avait annoncé en juillet 2020 suspendre toutes les exportations de bois au départ de la Gambie, accusée de servir à un vaste trafic de venne. Le groupe avait dit avoir pris cette décision en raison de suspicions quant à la présence clandestine de bois de venne dans des conteneurs en provenance de Gambie. (Belga)