Révocation du droit à l'IVG aux Etats-Unis - New York veut graver dans sa Constitution les droits à l'avortement et à la contraception

L'Etat de New York, ancré à gauche, veut graver dans sa Constitution les droits à l'avortement et à la contraception grâce à un premier texte de loi voté vendredi, en réaction à la remise en cause de l'IVG par la Cour suprême conservatrice des Etats-Unis.

Le Sénat du quatrième Etat le plus peuplé du pays et à majorité démocrate "a adopté un amendement pour codifier dans la Constitution les droits à l'avortement et à la contraception", selon un communiqué de cette assemblée qui siège dans la capitale de l'Etat, à Albany. Ce texte, qui devra encore être voté par l'autre chambre du Congrès local, l'Assemblée, puis être adopté par un référendum populaire avant d'entrer en vigueur au plus tôt en 2024, prévoit aussi de protéger les droits liés "au genre, au handicap, à l'orientation sexuelle, à la nationalité, à la communauté ou à l'âge". Graver le droit à l'avortement dans le marbre des Constitutions d'Etats américains avait commencé avant la décision choc de la Cour suprême le 24 juin qui a mis fin à la garantie juridique fédérale de l'IVG dans tout le pays. Une dizaine d'Etats "progressistes" et qui s'affichent en "sanctuaires" de l'avortement, notamment dans le nord-est et l'ouest des Etats-Unis -- Vermont, Maryland, Californie, Washington -- l'ont déjà fait ou s'apprêtent à le faire. "Le revirement sur l'arrêt Roe v. Wade prouve clairement que l'Etat de New York doit continuer à être aux avant-postes de la nation pour la protection des femmes et des droits individuels", a affirmé la cheffe de la majorité démocrate au Sénat new-yorkais, citée dans le communiqué.