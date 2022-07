Les États-Unis n'excluent pas de nouveaux forages en mer

(Belga) L'administration Biden n'exclut pas de nouveaux forages pétroliers et gaziers au large des côtes américaines. Selon plusieurs médias, un plan du département de l'Intérieur prévoit des projets de forage dans le golfe du Mexique et au large des côtes de l'Alaska. Pendant sa campagne, M. Biden avait pourtant promis de ne pas accorder de nouvelles licences.

Le gouvernement est légalement tenu de présenter un plan quinquennal d'octroi de licences pour le forage en mer, ce qui intervient cette fois-ci à un moment difficile étant donné son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique couplé aux prix élevés du gaz. Le plan présente plusieurs options allant de l'absence de nouveaux forages en mer à l'octroi de dix licences dans le golfe du Mexique et d'une dans le golfe de l'Alaska par le biais de ventes aux enchères. Le plan interdit également le forage dans les eaux publiques au large des côtes de l'Atlantique et du Pacifique. La secrétaire à l'Intérieur, Deb Haaland, indique toutefois dans le Washington Post que le plan n'est pas encore définitif. D'après elle, il restreint également les zones éligibles à l'octroi de licences comparé au plan proposé par l'ancien président Donald Trump en 2018. Ce projet devrait susciter des critiques de la part des écologistes et il semble que les entreprises concernées sont également réticentes à participer à cause notamment d'un manque de vision à long terme. (Belga)