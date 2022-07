Raphael Alessandro Tunesi, homme d'affaires italien, abattu au Mexique: "Les policiers l'ont trouvé dans un véhicule avec des blessures par balle"

Un homme d'affaires italien, propriétaire d'un hôtel de luxe dans l'Etat du Chiapas, dans le sud du Mexique, a été abattu vendredi à Palenque où il résidait, ont annoncé les autorités locales.

Raphael Alessandro Tunesi a été tué à la mi-journée alors qu'il se trouvait dans son véhicule et s'apprêtait à aller chercher ses filles à l'école, a déclaré le bureau du procureur de l'Etat. Les policiers arrivés sur place "l'ont trouvé à l'intérieur d'un véhicule (...) avec plusieurs blessures par balle".

L'entrepreneur, propriétaire de l'hôtel de luxe Quinta Chanabnal, à Palenque, vivait au Chiapas depuis plusieurs années et était considéré comme un expert de la culture maya. Cette région est très visitée par les touristes nationaux et étrangers pour son site archéologique, l'un des plus importants de la culture maya. Les attaques dans les zones touristiques au Mexique se sont multipliées, avec notamment une fusillade le 21 janvier dans un complexe hôtelier proche de Cancun (sud-est), qui a fait deux morts canadiens.

Selon les autorités, des groupes criminels opèrent pour extorquer de l'argent aux commerçants. Le 24 mai, 11 personnes ont été assassinées lors d'une attaque perpétrée dans un hôtel et deux bars dans la ville de Celaya, dans le centre du Mexique, Le Mexique est frappé par une spirale de violence qui a fait quelque 340.000 morts --la plupart attribués au crime organisé-- depuis 2006, date à laquelle une offensive militaire antidrogue controversée a été déployée.