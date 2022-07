Nuages et éclaircies se partagent le ciel

(Belga) Soleil et passages nuageux s'alterneront dans le ciel belge, samedi après-midi, sous des maxima entre 20 et 25 degrés. La journée de dimanche commencera avec de larges éclaircies, mais les nuages entraineront un risque d'averse dans l'après-midi.

Samedi après-midi, le temps restera sec. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest. Samedi soir et durant la nuit, il fera souvent peu nuageux. Sur l'ouest, davantage de nuages circuleront, mais le temps y restera sec. Les minima seront compris entre 9 et 14 degrés. Dimanche, la journée débutera avec de belles périodes ensoleillées et quelques nuages. Au fil des heures, les nuages cumuliformes deviendront plus nombreux et pourront déboucher sur une averse locale. Les maxima atteindront de 19 à 23 degrés. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest. La nuit de dimanche à lundi, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Les minima seront compris entre 8 degrés en Hautes-Fagnes, 11 degrés dans le centre et 14 degrés à la mer. Dès lundi, le temps sera légèrement instable, avec des périodes d'éclaircies entrecoupées de passages nuageux et d'averses.