Noémie a fait le choix du train pour se rendre à Avignon, mais est-ce vraiment plus intéressant?

Rejoindre la Méditerranée en quelques heures de train, c'est le choix qu’ont fait des dizaines de voyageurs ce samedi matin. Cette option de transport n’est pas vraiment la moins chère, mais elle est surtout choisie pour son côté pratique et écologique.

Séverine part une semaine en Ardèche avec sa famille. "Penser à rien, boire un mojito, oublier le boulot, le covid et tout ça", voilà son programme pour les vacances. Ces Bruxellois ont choisi le train pour le confort et pour les enfants. "C’est déjà un peu plus rapide, donc on peut un peu plus profiter de ses vacances, note son fils. Et je trouve que tu es plus à l’aise, tu ne dois pas t’attacher et tu fais vraiment ce que tu veux."

Le Thalys Soleil part tous les samedis de l’été. Il dessert Valence, Avignon, Aix-en-Provence et Marseille. Mais pour quel prix ? Prenons l’exemple de Noémie et Bastien, ce couple qui se rend à Avignon. "J’ai payé l’aller 123 euros et le retour 74 euros. Donc on est sur du 200 euros par personne aller-retour", souligne la vacancière.

En train, le trajet revient donc à 200 euros par personne. Du côté des avions, un vol low-cost aller-retour reliant Bruxelles à l'aéroport de Nimes pour la fin de l’été revient à environ 100 euros par personne ce samedi matin. Et en voiture, l’aller-retour Bruxelles-Avignon via l’A6 coûte 425 euros pour toute la famille. De son côté, Thalys se défend : le train est une alternative écologique. "Si vous voyagez en Thalys, vous émettez 20 fois moins de CO2 qu’en voiture et 30 fois moins de CO2 qu’en avion", note Mattias Baertsoen, porte-parole de Thalys.

Temps de trajet pour faire Bruxelles-Avignon? 5 heures. La rapidité est un argument important pour Noémie : "Je pars une semaine donc ça ne vaut pas le coup de passer 2 jours entiers aller-retour dans la voiture", dit-elle.

Le train est un trajet plus confortable et vous le passerez déjà sous le soleil.