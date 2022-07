Les coffres de toit séduisent les Belges pour le transport des bagages en vacances: combien ça coûte ?

Il est parfois compliqué de faire rentrer tous les bagages de la famille dans un coffre classique sans entraver la vue du conducteur ou nuire au confort des passagers. De nombreux Belges optent donc pour le coffre de toit: une alternative qui a pourtant un prix.

L’un des coffres de toit les plus vendus vaut 400€, un rapport qualité/prix "imbattable" pour une contenance de 400L selon Benoît Abras, responsable des achats d’un magasin automobile.

Dans une enseigne bruxelloise, on vend un coffre de toit entrée-de-gamme à 89€. "On a une forte demande cette année", souligne Gregory Fabel, le gérant. "Les gens souhaitent partir en vacances don cils viennent beaucoup pour tout ce qui est portage t coffre de toit."

Des modèles plus haut-de-gamme peuvent coûter jusqu'à 1000€.

Location de coffre

Il est aussi possible de louer un coffre de toit, moyennant 12 à 15€ la journée, 180 à 240€ la semaine. Ce tarif comprend le location des barres, l’installation du coffre et les consignes d’utilisation. Une solution qui évite le stockage du matériel mais qui connaît des limites pour Sébastien Danneels, gérant d’un garage. "Pour une période d’une semaine ça peut être avantageux mais si vous louez un coffre pour un mois et que vous faites ça plusieurs fois par an et que vous le répétez d’année en année, il n’y a pas d’intérêt." Comprenez: autant en posséder un directement.