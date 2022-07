Les réservations à la Côte en hausse malgré l'augmentation des prix: "On est obligé de modifier les tarifs"

Les vacances ont démarré face à la mer pour de nombreux Belges. Les réservations à la Côte sont en hausse par rapport à l'été dernier, malgré l'augmentation des prix. Elle se voit au niveau des logements mais aussi sur les petits plaisirs.

Sur le vélodrome de Blankenberge, les vacances ont déjà commencé. Pour 6 euros, Yad et Youssef se sont offert un tour de piste à vélo. Ici, les prix n’ont pas changé cette année. "On doit rester comme ça car si on demande de trop... Pour les gens, venir à la Côte c'est déjà quelque chose d'extra. Les gens doivent aussi boire, manger... Si on demande de trop, ils ne vont pas venir les gens", confie Thierry, le propriétaire du vélodrome.

C’est en terrasse que les prix ont le plus évolué. "Ici, pour une bière, 4,50 euros, c'est déjà pas mal", souligne une personne interrogée ce samedi. Dans un restaurant, comptez par exemple 55 euros la double casserole de moules.

Pour Freddy, le dîner se fera à terre avec ses quelques frites dans un carton. "Oui c’est assez cher, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose car les touristes vont finir par ne plus venir", estime-t-il.

Direction la plage et là aussi, mauvaise nouvelle… Le transat coûte cet été jusqu’à 2€ de plus par jour. "L'année passée, c'était 6 euros", se souvient une vacancière.

"On ne sait pas faire autrement. Tout est devenu si cher dans les magasins, etc... On est obligé d'augmenter. Ce n'est pas ce qu'on veut, mais c'est la crise pour tout le monde", ajoute Virginie, une plagiste.

La crise jusque dans les hôtels et les maisons de vacances. Ajoutez 10% à votre nuitée, et pourtant, vous êtes toujours plus nombreux à venir la Côte.

Selon l'Office du tourisme de la Côte, les réservations sont en hausse cet été (+14% par rapport à 2021). Le taux d'occupation des maisons de vacances est aussi très bon (de 75 à 85% de remplissage).