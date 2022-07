Invasion de l'Ukraine - Zelensky demande une aide internationale pour la reconstruction de l'Ukraine

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé samedi une aide internationale pour la reconstruction de l'Ukraine, au vu des destructions massives subies par le pays après quatre mois de guerre.

Dans son allocution du soir, il a fait état de "2.610" villes et villages "sous occupation russe". Mais depuis le début de la guerre, le 24 février, l'armée ukrainienne est "parvenue à en libérer 1.027", a-t-il assuré. "Des centaines ont été complètement détruits par l'armée russe, et doivent être totalement reconstruits", a-t-il ajouté, alors que la question de la reconstruction du pays sera au cœur de la Conférence de Lugano (Suisse) sur l'Ukraine, lundi et mardi. "Il est non seulement nécessaire de reconstruire tout ce que les occupants ont détruit, mais aussi de poser de nouvelles fondations pour notre vie, pour une Ukraine sûre, moderne (...)", a-t-il avancé, conscient des "investissements colossaux" et des "réformes" nécessaires. Le président ukrainien a en outre rappelé que la guerre était loin d'être terminée. "La brutalité augmente à certains endroits", a-t-il souligné.