Démission du ministre argentin de l'Économie

Le ministre argentin de l'Économie, Martin Guzman, a annoncé samedi sa démission dans une lettre adressée au président Alberto Fernandez, publiée sur son compte Twitter.

"Je vous écris pour vous présenter ma démission du poste de ministre de l'Économie", indique son tweet. M. Guzman occupait ces fonctions depuis le 10 décembre 2019. M. Guzman n'a pas donné d'explication à sa démission mais il s'est souvent heurté à l'hostilité du Parti Justicialiste (péroniste, au pouvoir), et a jugé "primordial" samedi que son remplaçant "travaille dans le cadre d'un accord politique au sein de la coalition gouvernementale". Il a également jugé "fondamental" dans une économie frappée par une inflation de plus de 60% sur un an et la dépréciation du peso, de "continuer à renforcer le socle macro-économique, y compris les politiques fiscale, monétaire, de changes et énergétique". Troisième économie latino-américaine, après le Brésil et le Mexique, l'Argentine a trouvé un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) pour des facilités financières visant à l'aider à rembourser les 44 milliards de dollars restants d'un prêt de 57 milliards de dollars consenti par le Fonds. M. Guzman était à la tête de la délégation argentine ayant négocié cet accord, ayant évité au pays de se retrouver en défaut de paiement, mais vivement critiqué par une partie du parti au pouvoir, dont la vice-présidente Cristina Fernandez. Le président Alberto Fernandez (sans lien de parenté avec la vice-présidente) ne s'est toutefois pas encore prononcé sur cette démission.